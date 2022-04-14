Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
28 минут назад

Chrysler представил темное «альтер-эго» электрического кроссовера Airflow

Motor.ru

На нью-йоркском автосалоне дебютировала новая версия концептуального электрокросса Chrysler – Airflow Graphite. От представленного в начале 2022 года на выставке CES шоу-кара она отличается только цветовым решением, однако в компании рассчитывают, что новая расцветка выгодно выделит ее среди многочисленных электрокаров других брендов. К 2025 году Airflow переродится в первый серийный электромобиль Chrysler.

Chrysler представил темное «альтер-эго» электрического Airflow
Фото: © Chrysler© Chrysler

Концепт Chrysler Airflow Graphite получил экстерьер с черным глянцевым покрытием Galaxy Black. Оно сочетается с медным оттенком Cyprus Copper, которым подчеркнуты 22-дюймовые колесные диски, корпуса внешних зеркал, стеклянная панорамная крыша и декоративные элементы в салоне. На этом отличия новинки от январского Airflow в цвете Arctic White заканчиваются.

Шоу-кар построен на модульной платформе Stellatnis STLA и укомплектован двухмоторной силовой установкой. Ее отдача составляет 204 лошадиные силы, а одного полного заряда аккумулятора хватает на 563-643 километра пути. В оснащение включен автопилот третьего уровня STLA AutoDrive, который позволяет убирать руки с руля, но требует постоянного контроля со стороны водителя. Кроме этого, серийный кроссовер первым получит мощный центральный компьютер STLA Brain и мультимедийную систему STLA SmartCockpit.

Chrysler
Chrysler
Chrysler

Chrysler также напомнил о своих планах по электрификации. К 2025 году компания собирается выпустить свой первый «батарейный» автомобиль, а еще через три года все автомобили в ее арсенале станут электрическими.

О том, что Chrysler окончательно покинул Россию, стало известно в начале февраля – еще до запрета властей США на ввоз машин в страну. Американский бренд продавал минивэн Pacifica, последние два экземпляра которого россияне купили в 2021 году.

Автоновости,Chrysler,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители