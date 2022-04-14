Chrysler представил темное «альтер-эго» электрического Airflow

На нью-йоркском автосалоне дебютировала новая версия концептуального электрокросса Chrysler – Airflow Graphite. От представленного в начале 2022 года на выставке CES шоу-кара она отличается только цветовым решением, однако в компании рассчитывают, что новая расцветка выгодно выделит ее среди многочисленных электрокаров других брендов. К 2025 году Airflow переродится в первый серийный электромобиль Chrysler.

Фото: © Chrysler © Chrysler

Концепт Chrysler Airflow Graphite получил экстерьер с черным глянцевым покрытием Galaxy Black. Оно сочетается с медным оттенком Cyprus Copper, которым подчеркнуты 22-дюймовые колесные диски, корпуса внешних зеркал, стеклянная панорамная крыша и декоративные элементы в салоне. На этом отличия новинки от январского Airflow в цвете Arctic White заканчиваются.

Шоу-кар построен на модульной платформе Stellatnis STLA и укомплектован двухмоторной силовой установкой. Ее отдача составляет 204 лошадиные силы, а одного полного заряда аккумулятора хватает на 563-643 километра пути. В оснащение включен автопилот третьего уровня STLA AutoDrive, который позволяет убирать руки с руля, но требует постоянного контроля со стороны водителя. Кроме этого, серийный кроссовер первым получит мощный центральный компьютер STLA Brain и мультимедийную систему STLA SmartCockpit.

Chrysler

Chrysler

Chrysler

Chrysler также напомнил о своих планах по электрификации. К 2025 году компания собирается выпустить свой первый «батарейный» автомобиль, а еще через три года все автомобили в ее арсенале станут электрическими.