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53 минуты назад

Ferrari анонсировала загадочную «открытую» новинку

Motor.ru

Компания Ferrari опубликовала тизерное изображение новой модели. Пока неясно, о какой новинке идет речь, но можно предположить, что в Маранелло готовят «открытую» версию представленной летом 2021 года двухместной берлинетты 296 GTB. Вероятно, ей достанется индекс 296 GTS, схожая внешность, за исключением жесткой складной крыши, и та же гибридная силовая установка на базе трехлитрового V6 с двойным турбонаддувом, выдающая 830 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

Ferrari анонсировала загадочную «открытую» новинку
Фото: © Ferrari© Ferrari

На лаконичном тизере видна плавная линия заднего обтекателя, которая здесь не переходит в крышу, а также изогнутое крыло, как у 296 GTB — у берлинетты в него встроен воздухозаборник. Судя по шпионским снимкам, опубликованным на Motor1, передняя часть родстеру достанется от 296 GTB, а сзади изменения ограничатся адаптацией под сдвижную крышу.

Motor1

«Начинка», как ожидается, также перейдет к 296 GTS от берлинетты: это бензоэлектрическая установка, в которой двигатель V6 3.0 сочетается со 167-сильным электромотором. С места до первой «сотни» 830-сильный суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 километров в час – за 7,3, а тормозной путь с 200 составляет 107 метров. Максимальная скорость – 330 километров в час. Вероятно, схожие характеристики получит родстер, но с поправкой на дополнительный вес механизма складной крыши.

Электромотор питается от батареи емкостью 7,45 киловатт-часа, размещенной под полом. У «двухдверки» есть четыре режима работы, в том числе только на электротяге – в таком случае запас хода ограничен 25 километрами, а скорость – 135 километрами в час.

The Supercar Blog

На базе 296 GTB готовится еще один суперкар, который заменит стареющий гоночный 488 GT3 EVO. На днях его заметили на тестовом автодроме «Фьорано». 296 GT3 будет представлять Ferrari в гоночных сериях и получит тот же V6, однако уже без электромотора, а внешне будет отличаться аэродинамическим «оперением» с изогнутым сплиттером, крылышками-канардами и фиксированным антикрылом.

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