Ferrari анонсировала загадочную «открытую» новинку

Компания Ferrari опубликовала тизерное изображение новой модели. Пока неясно, о какой новинке идет речь, но можно предположить, что в Маранелло готовят «открытую» версию представленной летом 2021 года двухместной берлинетты 296 GTB. Вероятно, ей достанется индекс 296 GTS, схожая внешность, за исключением жесткой складной крыши, и та же гибридная силовая установка на базе трехлитрового V6 с двойным турбонаддувом, выдающая 830 лошадиных сил и 740 Нм крутящего момента.

Фото: © Ferrari © Ferrari

На лаконичном тизере видна плавная линия заднего обтекателя, которая здесь не переходит в крышу, а также изогнутое крыло, как у 296 GTB — у берлинетты в него встроен воздухозаборник. Судя по шпионским снимкам, опубликованным на Motor1, передняя часть родстеру достанется от 296 GTB, а сзади изменения ограничатся адаптацией под сдвижную крышу.

Motor1

«Начинка», как ожидается, также перейдет к 296 GTS от берлинетты: это бензоэлектрическая установка, в которой двигатель V6 3.0 сочетается со 167-сильным электромотором. С места до первой «сотни» 830-сильный суперкар разгоняется за 2,9 секунды, до 200 километров в час – за 7,3, а тормозной путь с 200 составляет 107 метров. Максимальная скорость – 330 километров в час. Вероятно, схожие характеристики получит родстер, но с поправкой на дополнительный вес механизма складной крыши.

Электромотор питается от батареи емкостью 7,45 киловатт-часа, размещенной под полом. У «двухдверки» есть четыре режима работы, в том числе только на электротяге – в таком случае запас хода ограничен 25 километрами, а скорость – 135 километрами в час.

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