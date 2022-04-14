Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО

Лера Букина

В России возросло число случаев телефонного мошенничества, связанного с продлением полисов ОСАГО. Об этом говорится в рассылке компании «Ингосстрах» своим клиентам, передает «Газета.ру».

Так, жертвами злоумышленников становятся автовладельцы, у которых скоро истекает срок действия полиса. В этот период им звонят с различных телефонных номеров и предлагают продлить полис. Это может сделать как сам оператор, так и автоинформатор. После этого гражданин получает смс-сообщение со ссылкой на оплату якобы нового договора. После оплаты у него отображается QR-код, который ведет на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Однако там указан чужой полис ОСАГО.

Во избежание такой ситуации следует прерывать разговор с сомнительным собеседником, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить данные платежной карты, отмечает страховая компания.

«Безопасные ссылки на оплату полисов ведут на официальный сайт компании», — подчеркивают там.

По данным крупных банков, мошенники в марте 2022 года стали реже звонить россиянам, но чаще пытаться обманывать их при помощи поддельных интернет-магазинов с товарами по сниженным ценам. По словам представителя ВТБ, ситуация на банковском рынке в феврале-марте сильно изменилась, при это активность мошенников осталась высокой: по итогам первого квартала банк выявил 500 тысяч атак мошенников на средства розничных клиентов, что на 40% превышает показатель такого же периода 2021 года.

Автоновости,Видео,Ингосстрах,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители