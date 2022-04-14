Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО

В России возросло число случаев телефонного мошенничества, связанного с продлением полисов ОСАГО. Об этом говорится в рассылке компании «Ингосстрах» своим клиентам, передает «Газета.ру».

Так, жертвами злоумышленников становятся автовладельцы, у которых скоро истекает срок действия полиса. В этот период им звонят с различных телефонных номеров и предлагают продлить полис. Это может сделать как сам оператор, так и автоинформатор. После этого гражданин получает смс-сообщение со ссылкой на оплату якобы нового договора. После оплаты у него отображается QR-код, который ведет на сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Однако там указан чужой полис ОСАГО.

Во избежание такой ситуации следует прерывать разговор с сомнительным собеседником, не переходить по сомнительным ссылкам и не вводить данные платежной карты, отмечает страховая компания.

«Безопасные ссылки на оплату полисов ведут на официальный сайт компании», — подчеркивают там.