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1 час назад

Эксперт спрогнозировал падение цен на автомобили в России

Алиса Селезнёва

Падение спроса, выросшие ставки на кредиты и постепенное насыщение рынка приведут к снижению цен на автомобили в России. По ряду моделей и марок дисконт может достичь 25%, заявил агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Эксперт спрогнозировал падение цен на автомобили в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ранее эксперты портала «Дром» сообщили, что в марте цены на автомобили в России стабильно росли на 2% в неделю. При этом рост цен наблюдался как на новые, так и на подержанные машины. Средняя стоимость проданного авто выросла во всех регионах России и на 28 марта достигла 1,3 млн рублей.

По словам Вавилова, после пиковых цен в начале марта началось постепенное снижение. Так, подержанный автотранспорт уже потерял в цене не менее 10% и продолжает постепенно дешеветь.

Причинами этого эксперт назван крайне большие аппетиты продавцов, отсутствие спроса, рост ставок на автокредиты и снижение их выдачи. Так, за март количество автокредитов упало на 77%.

«Что касается цен на автомобили западных автоконцернов, то здесь снижение цен начнется только после хотя бы примерного понимания сроков возвращения компаний в Россию, но текущие цены на остатки складов европейских автопроизводителей все равно не останутся такими, какие они есть. Сейчас рост цен спровоцирован дефицитом авто, но постепенно этот фактор начнет сходить на нет», - пояснил Вавилов.

Эксперт прогнозирует, что по мере стабилизации курса рубля и решения логистических проблем будут дешеветь производящиеся в Азии машины, поставляемые в Россию. А европейские концерны, по его мнению, не будут задирать ценник, вернувшись на российский рынок, чтобы компенсировать недополученную прибыль.

«С текущих, не совсем адекватных, уровней цены могут опуститься как минимум на 25%», - уверен он.

Также специалист департамента стратегических исследований Total Research прогнозирует коррекцию цен на рынке подержанных автомобилей.

Автоновости,Николай Вавилов,Total,
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