Jeep Grand Cherokee получил новый цвет кузова

Компания Jeep привезла на Нью-Йоркский автосалон гибридный Jeep Grand Cherokee с новым стайлинг-пакетом High Altitude и в новом ярком цвете Hydro Blue Pearl Coat. Первый предложат только для топовых версий Summit 4xe и Summit Reserve, а также Grand Cherokee L Summit и Summit Reserve. Кузовная краска будет доступна внедорожникам в исполнениях Trailhawk, Overland, Summit и Summit Reserve.

Фото: © Jeep © Jeep

Пакет High Altitude предложен для Jeep Grand Cherokee Summit 4xe, Summit Reserve 4xe и длиннобазных Grand Cherokee L Summit и Summit Reserve. Это топовые версии внедорожника, штатно оснащенные пневмоподвеской Quadra-Lift, полным приводом Quadra-Drive II с электронноуправляемым дифференциалом в задней оси и гибридной силовой установкой на базе «турбочетверки» 2.0 в паре с восьмидиапазонным автоматом TorqueFlite. К тому же такие Grand Cherokee могут похвастаться обивкой сидений кожей Nappa или Palermo и декоративной отделкой салона орешником либо дубом.

Jeep

Заказав High Altitude за 995–1495 долларов (82–123 тысячи рублей), покупатель получит 21-дюймовые колеса в глянцевом черном цвете, затемнены будут также шильдики, рейлинги на крыше и решетка радиатора с семью фирменными прорезями. Вдобавок для Grand Cherokee Trailhawk, Overland, Summit и Summit Reserve доступен новый цвет кузова Hydro Blue Pearl Coat, созданный под вдохновением от цветовой палитры Нью-Йорка. Синий колер и пакет High Altitude появятся в конфигураторе во втором полугодии.