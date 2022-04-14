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41 минуту назад

Kia презентовала рестайлинговый Telluride

Autorating.ru

На автосалоне в Нью-Йорке представлен обновленный кроссовер Kia Telluride. На первый взгляд, внешность модели изменилась незначительно. Однако флагману марки обновили решетку радиатора, фары и фонари, а также бамперную группу. Кроме того, появились другие колесные диски.

Kia презентовала рестайлинговый Telluride
Фото: Kia Kia

Интерьер Kia Telluride преобразился существеннее. Кроссовер получил новый руль, единую панель с двумя экранами по 12,3 дюйма каждый и крупный проекционный дисплей. Вдобавок подверглись изменениям материалы отделки салона. В перечень опций добавлено салонное зеркало заднего вида, на которой выводится изображение с камеры заднего вида.

Техника кроссовера осталась прежней. На американском рынке Kia Telluride предлагается с бензиновым 295-сильным мотором V6 3.8 GDI и восьмиступенчатым «автоматом». На выбор покупателей передний или полный привод. Продажи обновленной модели стартуют летом.

Добавим, что Kia Telluride обзавелась двумя внедорожными версиями - X-Line и X-Pro. В активе первой – увеличенный дорожный просвет (+10 мм), оригинальные диски и рейлинги, а также другие настройки противобуксовочной системы, а у второй есть внедорожные шины и бытовая розетка в багажнике.

Автоновости,Kia,
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