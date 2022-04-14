Kia презентовала рестайлинговый Telluride

На автосалоне в Нью-Йорке представлен обновленный кроссовер Kia Telluride. На первый взгляд, внешность модели изменилась незначительно. Однако флагману марки обновили решетку радиатора, фары и фонари, а также бамперную группу. Кроме того, появились другие колесные диски.

Фото: Kia Kia

Интерьер Kia Telluride преобразился существеннее. Кроссовер получил новый руль, единую панель с двумя экранами по 12,3 дюйма каждый и крупный проекционный дисплей. Вдобавок подверглись изменениям материалы отделки салона. В перечень опций добавлено салонное зеркало заднего вида, на которой выводится изображение с камеры заднего вида.

Техника кроссовера осталась прежней. На американском рынке Kia Telluride предлагается с бензиновым 295-сильным мотором V6 3.8 GDI и восьмиступенчатым «автоматом». На выбор покупателей передний или полный привод. Продажи обновленной модели стартуют летом.