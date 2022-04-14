Чего лишится упрощенная Лада Веста?

Рестайлинговая «Лада Веста» получит переднюю панель старого образца и восьмиклапанный мотор.

Несколько дней назад мы сообщали об «упрощённых» версиях «Гранты» и «Нивы» — без систем безопасности и с двигателями устаревшего стандарта Евро-2. А сайт Drom.ru узнал у источников на АвтоВАЗе о том, как изменится конструкция «Лады Весты».

По предварительной информации завод в Ижевске начнёт выпуск антикризисной «Весты» в сентябре. Это будут автомобили с обновлённым дизайном кузова, но со старым салоном вместо рестайлингового (цифровая панель приборов, большой экран медиасистемы, новый блок климата).

Шпионская фотография салона рестайлинговой «Весты»

Ещё одно важное отличие упрощённой «Лады Весты» — восьмиклапанный мотор под капотом. Это модернизированный двигатель ВАЗ-11186 мощностью 90 л. с., с прошлого года устанавливающийся на «Гранты» и «Ларгусы». В этом силовом агрегате меньше импортных деталей по сравнению с шестнадцатиклапанными моторами, которыми оснащают модель сейчас.

АвтоВАЗ официально представил обновлённую «Весту» 22 февраля

Также «Ладу Весту», как и «Гранту», возможно лишат подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ещё раз уточним, что всё это предварительная неофициальная информация, и планы АвтоВАЗа ещё могут измениться.

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