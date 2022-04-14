Чего лишится упрощенная Лада Веста?

Рестайлинговая «Лада Веста» получит переднюю панель старого образца и восьмиклапанный мотор.
Несколько дней назад мы сообщали об «упрощённых» версиях «Гранты» и «Нивы» — без систем безопасности и с двигателями устаревшего стандарта Евро-2. А сайт Drom.ru узнал у источников на АвтоВАЗе о том, как изменится конструкция «Лады Весты».
По предварительной информации завод в Ижевске начнёт выпуск антикризисной «Весты» в сентябре. Это будут автомобили с обновлённым дизайном кузова, но со старым салоном вместо рестайлингового (цифровая панель приборов, большой экран медиасистемы, новый блок климата).
Ещё одно важное отличие упрощённой «Лады Весты» — восьмиклапанный мотор под капотом. Это модернизированный двигатель ВАЗ-11186 мощностью 90 л. с., с прошлого года устанавливающийся на «Гранты» и «Ларгусы». В этом силовом агрегате меньше импортных деталей по сравнению с шестнадцатиклапанными моторами, которыми оснащают модель сейчас.
Также «Ладу Весту», как и «Гранту», возможно лишат подушек безопасности и системы ЭРА-ГЛОНАСС. Ещё раз уточним, что всё это предварительная неофициальная информация, и планы АвтоВАЗа ещё могут измениться.
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В конце марта АвтоВАЗ официально заявил, что у автомобилей «Лада» появятся «специальные версии, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих». Причина — нехватка импортных комплектующих. Это проблема возникла ещё в прошлом году и обострилась после начала военного конфликта на Украине. Первой «упрощённой» моделью марки станет «Лада Гранта».