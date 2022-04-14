В Подмосковье пройдут массовые облавы на нетрезвых водителей

В Подмосковье с 30 апреля по 10 мая пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
«Основным направлением деятельности станет профилактика грубых нарушений правил дорожного движения РФ, таких как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и иных, влияющих на тяжесть ДТП», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что координация мероприятием возложена на Оперативный штаб по профилактике правонарушений и его рабочую группу.