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2 часа назад

ГИБДД Подмосковья устроит массовые облавы на пьяных водителей

Газета.Ru

В Подмосковье с 30 апреля по 10 мая пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье пройдут массовые облавы на нетрезвых водителей
Фото: ГИБДДГИБДД

«Основным направлением деятельности станет профилактика грубых нарушений правил дорожного движения РФ, таких как управление автомобилем в нетрезвом состоянии, выезд на полосу встречного движения и иных, влияющих на тяжесть ДТП», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что координация мероприятием возложена на Оперативный штаб по профилактике правонарушений и его рабочую группу.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
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