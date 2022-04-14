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1 час назад

Продажи полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max начнутся в России 22 апреля

Южный автомобиль

Российское представительство начнет продажи полноприводной версии семиместного кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max 22 апреля 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Южного автомобиля». Стоимость новинки пока не называется.

Продажи полноприводного Chery Tiggo 8 Pro Max начнутся 22 апреля
Фото: CheryChery

Так, полноприводный кроссовер от стандартного Tiggo 8 Pro отличается хромированной накладкой, обрамляющей решетку радиатора, сдвоенными патрубками выхлопной системы, а также значком AWD на крышке багажника. Под капотом Chery Tiggo 8 Pro Max установлен бензиновый двигатель 2.0 TGDI мощностью 197 лошадиных сил. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач. Расход топлива составляет 7,3 литра в загородном режиме, 10,4 литра — в городском и 8,5 литров — в смешанном режиме.

Chery

Производитель дает гарантию на автомобиль 7 лет или 200 000 километров пробега.

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