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1 час назад

Названо новое последствие японских санкций на экспорт авто в РФ

Лера Букина

Запрет Японии на экспорт в Россию автомобилей класса «люкс» затронет не только известные японские марки, такие как Lexus и Infinity, но и дорогие подержанные машины производителей из других стран. Об этом заявил РИА Новости эксперт японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank Дайсукэ Иидзима, передает «Прайм».

Названо новое последствие японских санкций на экспорт авто в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Думаю, что запрет на импорт автомобилей класса «люкс» коснется прежде всего столь популярных в России Lexus (автоконцерна Toyota), а также Infinity (автоконцерна Nissan). При этом будет сложнее продать на экспорт (в Россию) подержанные немецкие иномарки, которые есть на японском рынке, и в этом отношении ограничения могут коснуться многих брендов — BMW, Volkswagen, Audi», — подчеркнул Иидзима.

По словам эксперта, рестрикции уже оказали влияние на рынок подержанных автомобилей.

«Есть определенное влияние в том, что снизились цены на подержанные автомобили, предназначенные на экспорт, это, наверное, самое ощутимое пока влияние», — отметил он.

С 5 апреля власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Речь идет об автомобилях стоимостью выше 6 миллионов иен (около 50 тысяч долларов), мотоциклах выше 600 тысяч иен (около 5 тысяч долларов) и других предметах.

Объем экспорта в Россию из Японии по итогам 2021 года достиг 862,4 миллиарда иен (7,5 миллиарда долларов).

Автоновости,Infinity,Lexus,Nissan,Toyota,BMW,Audi,Volkswagen,
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