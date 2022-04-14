Названо новое последствие японских санкций на экспорт авто в РФ

«Думаю, что запрет на импорт автомобилей класса «люкс» коснется прежде всего столь популярных в России Lexus (автоконцерна Toyota), а также Infinity (автоконцерна Nissan). При этом будет сложнее продать на экспорт (в Россию) подержанные немецкие иномарки, которые есть на японском рынке, и в этом отношении ограничения могут коснуться многих брендов — BMW, Volkswagen, Audi», — подчеркнул Иидзима.