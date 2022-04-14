Названо новое последствие японских санкций на экспорт авто в РФ

Запрет Японии на экспорт в Россию автомобилей класса «люкс» затронет не только известные японские марки, такие как Lexus и Infinity, но и дорогие подержанные машины производителей из других стран. Об этом заявил РИА Новости эксперт японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank Дайсукэ Иидзима, передает «Прайм».
«Думаю, что запрет на импорт автомобилей класса «люкс» коснется прежде всего столь популярных в России Lexus (автоконцерна Toyota), а также Infinity (автоконцерна Nissan). При этом будет сложнее продать на экспорт (в Россию) подержанные немецкие иномарки, которые есть на японском рынке, и в этом отношении ограничения могут коснуться многих брендов — BMW, Volkswagen, Audi», — подчеркнул Иидзима.
По словам эксперта, рестрикции уже оказали влияние на рынок подержанных автомобилей.
«Есть определенное влияние в том, что снизились цены на подержанные автомобили, предназначенные на экспорт, это, наверное, самое ощутимое пока влияние», — отметил он.
С 5 апреля власти Японии ввели запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Речь идет об автомобилях стоимостью выше 6 миллионов иен (около 50 тысяч долларов), мотоциклах выше 600 тысяч иен (около 5 тысяч долларов) и других предметах.
Объем экспорта в Россию из Японии по итогам 2021 года достиг 862,4 миллиарда иен (7,5 миллиарда долларов).