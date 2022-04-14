Показан самый мощный электрогиперкар в мире: 2200 сил

Австрийская фирма Deus Automobiles представила в Нью-Йорке свою дебютную модель Vayanne, разработанную в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering и ItalDesign. Как оказалось, это самый мощный электрический гиперкар в мире. Его силовая установка развивает больше 2200 лошадиных сил, позволяя машине разгоняться до первой «сотни» за 1,99 секунды. Всего будет выпущено 99 экземпляров Vayanne, но поставки обещают начать только в 2025 году.

Фото: Источник Motor.ru Источник Motor.ru

Фирма Deus Automobiles основана в 2020 году, зарегистрирована в Вене и входит в некую группу компаний с более чем тридцатилетним опытом работы. Интересно, что среди бизнес-активностей консорциума указаны издательское дело, производство упаковки и развитие экосистем мобильности. Возможно, именно по причине отсутствия профильного бэкграунда к проекту и были привлечены Williams Advanced Engineering и ItalDesign.

Видео дня

Туринская студия указана как стратегический и технический партнер Deus, и, скорее всего, именно на её плечи ляжет производство мелкосерийного гиперкара. Williams Advanced Engineering, в свою очередь, поделится опытом в области технологий лёгких материалов, аэродинамики и электрификации.

Как бы то ни было, для Vayanne заявлены масса 1870 килограммов, разгон до ста за 1,99 секунды, «максималка» 400 километров в час и дальность хода на одной зарядке около 500 километров.

Однако главное здесь — отдача силовой установки: более 2200 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. Это позволяет Vayanne претендовать на звание самого мощного электрокара в мире, ведь превышены показатели не только Pininfarina Battista (1900 л.с.), Rimac Nevera (1914 л.с.) и Lotus Evija (2000 л.с.), но и Aspark Awl (2012 л.с.).

Меньше «лошадок» даже у полумифического гибрида Arash AF10 Hybrid (2108 л.с.), но до топливных Spyros Chaos (3065 л.с.) и Devel Sixteen (5000 л.с.) «австрийцу» ещё далеко.

Deus рассчитывает привлечь покупателей дизайном, функциональностью и технологичностью. По словам гендиректора и главного стилиста фирмы Адриана-Филипа Бутука, облик Vayanne продиктован идеями симметрии и бесконечности. На это намекает форма решеток спереди и сзади, а также салон, где впервые широко использован эффект «бесконечного зеркала». Чтобы его объяснить, достаточно посмотреть на контурную подсветку по периметру кокпита: она создает иллюзию трехмерности, почти как рисунок фонарей на Lexus LC.