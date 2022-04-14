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2 часа назад

Назван самый продаваемый спорткар в мире

Motor.ruиещё 1

Ford Mustang снова оказался самым популярным в мире спортивным автомобилем. По итогам 2021 года модель S550 опередила по объемам продаж все остальные спорткары в мире, сообщает сам Ford со ссылкой на отчет аналитической компании S&P Global Mobility. Mustang удерживает лидирующую позицию уже семь лет, однако в нынешнем году ситуация может измениться: судя по свежим данным с рынка, интерес к спорткару, который доживает последний год в текущем поколении, постепенно падает.

Назван самый продаваемый спорткар в мире
Фото: Motor.ruMotor.ru

За год Ford продал около 70 тысяч Mustang по всему миру. Основным рынком сбыта в 2021 году стали США, на которые пришлось 76 процентов продаж. Также в трех странах были замечены значительные всплески спроса: на 54,3 процента в Новой Зеландии, на 37,3 процента — в Бразилии и на 16,6 процента — в Южной Корее.

По итогам первого квартала 2022 года интерес к Мустангу в США снизился сразу на 19 процентов, до 13 986 проданных экземпляров. Несмотря на это, он пока опережает другие маслкары: Dodge Challenger оказался на второй строчке с 11 124 реализованными экземплярами, а Chevrolet Camaro выбрали 6710 американцев.

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Нынешний год должен стать последним для Mustang шестого поколения. С 2023 года ему на замену придет версия с индексом S650, которая, как уже подтвердили в Ford, получит двигатель V8.

По всей вероятности, он войдет в состав гибридной силовой установки. В компании заявили, что стараются сделать мотор «более экологичным», что может намекать на электрификацию. Также на нее указывает найденный в соцсетях профиль инженера Ford, который трудился над турбокомпрессорами для 2,3-литровой четверки и 5,0-литрового V8, оба из которых являются частью гибридной установки.

Бронированные спорткары: быстрые машины, которым ничего не страшно

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