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2 часа назад

Культовый седан Toyota Crown трансформируют в кроссовер

Газета.Ru

Toyota выпустит кроссовер под именем Crown, которое в настоящее время принадлежит седану представительского класса, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

Культовый седан Toyota Crown трансформируют в кроссовер
Фото: global.toyotaglobal.toyota

«Кроссовер, который будет представлен в гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической версии, представляет собой попытку привести Crown в большее соответствие с тенденциями рынка, поскольку потребители отказываются от седанов», — аргументируют собеседники агентства необходимость трансформации модели, которая присутствует в модельном ряду Toyota на протяжении 67 лет.

Начало продаж гибридной версии кроссовера Crown ожидается в 2023 году. Также планируется поставлять его на экспорт, в том числе в Китай и Северную Америку. Седаны Crown также продолжат выпускать.

Седан Toyota Crown — старейший в модельном ряду Toyota, он производится с 1955 года. Изначально этот автомобиль разрабатывался для эксплуатации в такси, однако в дальнейшем приобрел популярность и у частных владельцев в Японии и за ее пределами. С 2018 года выпускается уже 15-е поколение Toyota Crown.

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