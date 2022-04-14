Культовый седан Toyota Crown трансформируют в кроссовер

Toyota выпустит кроссовер под именем Crown, которое в настоящее время принадлежит седану представительского класса, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

«Кроссовер, который будет представлен в гибридной, подключаемой гибридной и полностью электрической версии, представляет собой попытку привести Crown в большее соответствие с тенденциями рынка, поскольку потребители отказываются от седанов», — аргументируют собеседники агентства необходимость трансформации модели, которая присутствует в модельном ряду Toyota на протяжении 67 лет.

Начало продаж гибридной версии кроссовера Crown ожидается в 2023 году. Также планируется поставлять его на экспорт, в том числе в Китай и Северную Америку. Седаны Crown также продолжат выпускать.

Седан Toyota Crown — старейший в модельном ряду Toyota, он производится с 1955 года. Изначально этот автомобиль разрабатывался для эксплуатации в такси, однако в дальнейшем приобрел популярность и у частных владельцев в Японии и за ее пределами. С 2018 года выпускается уже 15-е поколение Toyota Crown.