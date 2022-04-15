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1 час назад

В России запатентовали Renault Logan нового поколения

Газета.Ruиещё 3

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения седана Renault Taliant, который является практически аналогом модели Renault Logan третьего поколения.

В России запатентовали Renault Logan нового поколения
Фото: fips.rufips.ru

Как пишет Quto.ru, в основе модели лежит платформа CMF-B. Под капотом Renault Taliant расположен 1,0-литровый атмосферный или наддувный двигатель. В зависимости от версии, он развивает 65 или 90 л. с. Кроме того, автомобиль оснащается мотором, работающим на газе. Отдача такого агрегата — 100 л.с.

О том, планируется ли производить или продавать модель Renault Taliant на российском рынке, не сообщается. Не исключено, что французский автопроизводитель таким образом решил защитить дизайн модели в России.

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