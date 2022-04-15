В России запатентовали Renault Logan нового поколения

Как пишет Quto.ru, в основе модели лежит платформа CMF-B. Под капотом Renault Taliant расположен 1,0-литровый атмосферный или наддувный двигатель. В зависимости от версии, он развивает 65 или 90 л. с. Кроме того, автомобиль оснащается мотором, работающим на газе. Отдача такого агрегата — 100 л.с.