Переобуваем авто: уже дорого, но еще можно

Апрель — время задуматься о священном ритуале сезонной замены шин. Насколько подорожали летние шины и доступны ли они на фоне приостановки заводов в России?

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С начала марта в том или ином виде работу в России приостановили или ограничили производители более или менее всех известных брендов из высокого ценового сегмента: Michelin, Bridgestone и Continental, Pirelli и Nokian. Вот сколько сейчас стоит 1 баллон на колесо 17-го радиуса в двух случайно выбранных магазинах:

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— Michelin Primacy 4 — 19130 рублей, ориентировочно поставка будет 19 апреля. Continental — 22250 рублей, есть Continental подешевле — 16280. Goodyear — 15710. Bridgestone Turanza T001 — 10890. Pirelli без шиномонтажа и гарантии — 9610.

— Michelin есть, цена одной шины — 19130 рублей. Bridgestone стоит 10100 рублей. Pirelli — 12240 рублей за штуку.

Резину от некоторых брендов уже нельзя купить, приехав в магазин. Нужно заказать и подождать. Общий срез по рынку и ценам — от главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «Шины за последний год — с марта по март — подорожали на 30%. В прошлом году спрос был повышен. Тогда было продано намного больше шин, чем в 2020 году. Все специалисты предполагали, что в нынешний весенний период при продолжении ажиотажного спроса шины подорожают еще на 10-15%. Мы оказались в гораздо более сложной ситуации, поскольку спрос сохранился, а предложение резко сократилось. За первые две-три недели марта шины подрожали в среднем на 30-50%. Дело даже не в том, что они подорожали, а в том, что выбор постепенно сокращается. В первую очередь, на мой взгляд, это касается дорогих премиальных шин, поскольку в значительной степени они импортируются нами».