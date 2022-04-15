Россию покинул известный автомобильный бренд из Китая

Китайский Lifan завершил продажи в России. Официально об этом не сообщалось, однако на протяжении последних лет результаты бренда на рынке постепенно снижались, пока наконец не достигли нуля в марте 2022 года. При этом относительно недавно — в 2014-2018 годах — Lifan был самой популярной автомаркой из КНР. Как сообщают «Китайские автомобили», до сих пор он может похвастаться впечатляющим автопарком в России — 154 тысячи машин, что уступает только Chery.

Фото: © Lifan © Lifan

Бóльшая часть автомобилей, которые Lifan продавал в России, собиралась на заводе в Черкесске. За все время недорогой кроссовер X60 в стране купили 54 тысячи человек, а на седане Solano остановили выбор 51,5 тысячи покупателей. Причем Lifan планировал расширить локальное производство, однако эти идеи так и не были реализованы.

С 2016 года продажи начали падать. В 2019-м году появились слухи об уходе компании из России, а также о возможном банкротстве в Китае. Однако на российском рынке спрос временно подстегнул кроссовер X70, который в 2021 году разошелся тиражом в 617 экземпляров.

На родине терпящий бедствие Lifan взял под крыло Geely. Спасенная от банкротства компания теперь занимается недорогими электромобилями, первый из которых — минивэн Maple Leaf 80V — был представлен в мае прошлого года.

В России же производство давно остановилось, и дилерские запасы оказались исчерпаны. Это подтверждают и показатели продаж: по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), с начала года Lifan реализовал только восемь автомобилей против 223 в первом квартале 2021 года. Март компания и вовсе завершила на нуле.