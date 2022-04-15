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1 час назад

Китайская марка Lifan прекратила продажи машин в России

Рамблер

В России завершились продажи автомобилей Lifan. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на результаты продаж компании в первые три месяца и данные, которые демонстрируют отсутствие новых предложений.

Китайский бренд прекратил продажи машин в России
Фото: ТАССТАСС

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году на российском рынке удалось реализовать восемь автомобилей Lifan (по четыре в январе и феврале, ноль в марте). Согласно данным о регистрациях транспортных средств, в этом году автомобили Lifan не ставили на учет в ГИБДД.

Также в интернете не получилось найти ни одного объявления о продажах новых машин Lifan. Телефон «горячей линии», который указан на сайте марки, недоступен. Единственный сотрудник, который давал комментарии СМИ, в настоящее время в компании не работает. Соцсети бренда в РФ не заполняются новым контентом второй год, указано в заметке.

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Ранее сообщалось, что в России 22 апреля появится в продаже полноприводная версия автомобиля Chery Tiggo 8 Pro Max. У китайского кроссовера будет 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная коробка передач. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,5 с.

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