Китайский бренд прекратил продажи машин в России

В России завершились продажи автомобилей Lifan. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на результаты продаж компании в первые три месяца и данные, которые демонстрируют отсутствие новых предложений.

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По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году на российском рынке удалось реализовать восемь автомобилей Lifan (по четыре в январе и феврале, ноль в марте). Согласно данным о регистрациях транспортных средств, в этом году автомобили Lifan не ставили на учет в ГИБДД.

Также в интернете не получилось найти ни одного объявления о продажах новых машин Lifan. Телефон «горячей линии», который указан на сайте марки, недоступен. Единственный сотрудник, который давал комментарии СМИ, в настоящее время в компании не работает. Соцсети бренда в РФ не заполняются новым контентом второй год, указано в заметке.