Водители назвали самое популярное радио в автомобиле

Самой популярной радиостанцией у российских автомобилистов стало "Дорожное радио", ее предпочитают слушать 20% опрошенных журналом "За рулем" водителей.

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На втором месте расположилась станция "Европа Плюс" (16%), тройку лидеров сформировала "Ретро ФМ" (13%).

Следом по итогам опроса идут "Авторадио" (12%) и "Радио Дача" (9%). Шестое место досталось радиостанции "Шансон" (7%), далее идут "Юмор ФМ", "Наше радио" и NRJ (по 6%).