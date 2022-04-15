Водители назвали самое популярное радио в автомобиле

Самой популярной радиостанцией у российских автомобилистов стало "Дорожное радио", ее предпочитают слушать 20% опрошенных журналом "За рулем" водителей.
На втором месте расположилась станция "Европа Плюс" (16%), тройку лидеров сформировала "Ретро ФМ" (13%).
Следом по итогам опроса идут "Авторадио" (12%) и "Радио Дача" (9%). Шестое место досталось радиостанции "Шансон" (7%), далее идут "Юмор ФМ", "Наше радио" и NRJ (по 6%).
Десятку замкнула станция Maximum (1%). Опрос проводился в начале апреля, в нем приняли участие почти 5,4 тыс. человек. Ранее стало известно, что спрос на мотоциклы среди россиянок вырос на 20%.