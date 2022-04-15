Lamborghini установила исторический рекорд

Lamborghini опубликовала свежий отчет по продажам. Судя по нему, первый квартал нынешнего года стал самым успешным за всю историю компании из Сант-Агата-Болоньезе. За три месяца ей удалось поставить 2539 автомобилей по всему миру — это на пять процентов больше, чем за январь-март 2021 года и на 31 процентов больше, чем за тот же период «пандемийного» 2020 года. Драйвером продаж и в этот раз стал кроссовер Urus — на него пришлось около половины реализованных машин.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

Лучшим годом за всю историю Lamborghini стал 2021-й, когда бренду удалось сбыть 8405 автомобилей. Судя по результатам первого квартала, у 2022 года есть все шансы для нового рекорда. Как отмечает Motor1, объем продаж за три месяца даже превзошел результат оригинального Lamborghini Countach за все 16 лет жизни: с 1974 по 1990 годы итальянская марка построила около двух тысяч экземпляров.

Позитивной динамикой Lamborghini обязана Urus, после появления которого в 2017 году продажи резко пошли в рост. И в минувшем квартале почти 50 процентов проданных машин оказались «суперкроссоверами», а вторую половину поделили между собой Aventador и Huracan.

Несмотря на глобальный дефицит комплектующих, Lamborghini удалось запастись деталями примерно на год вперед, сказал исполнительный директор компании Стефан Винкельман. Он также напомнил, что Lamborghini готовится открыть «новую главу в своей истории» с новой моделью с гибридной установкой на базе V12, которая дебютирует в 2023 году.