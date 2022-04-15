Нарушителей ПДД хотят вычислять по биометрии

Водителей, пешеходов, пользователей самокатов и других средств индивидуальной мобильности, которые нарушают правила, нужно выявлять с помощью системы Face ID. С таким предложением по законодательной доработке КоАП выступил Национальный автомобильный союз (НАС), узнала «Газета.Ru».
«Необходимо совершенствовать средства ФВФ для фиксации нарушений ПДД не только со стороны водителей транспортных средств, но и пешеходов, пользователей средств индивидуальной мобильности, велосипедистов, а также создавать нормативную базу для использования технических достижений в данной сфере, в том числе за счет идентификации лиц (Face ID)», — говорится в обращении НАС.
Предложение направят председателю правительства Михаилу Мишустину, в Минтранс, МВД России и всем депутатам Комитета по транспорту Госдумы.
Также правозащитники предложили закрепить в КоАП штрафы за превышение средней скорости и сделать публичной информацию о местах установки каждого дорожного комплекса камер.