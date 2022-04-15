Нарушителей ПДД хотят вычислять по биометрии

«Необходимо совершенствовать средства ФВФ для фиксации нарушений ПДД не только со стороны водителей транспортных средств, но и пешеходов, пользователей средств индивидуальной мобильности, велосипедистов, а также создавать нормативную базу для использования технических достижений в данной сфере, в том числе за счет идентификации лиц (Face ID)», — говорится в обращении НАС.