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4 минуты назад

Китайский Great Wall запатентовал в России внедорожник Tank

Газета.Ru

Китайская компания Great Wall запатентовала в России концептуальный внедорожник Tank 700, сообщает портал "Автоновости дня".

Китайский Great Wall запатентовал в России внедорожник Tank
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Изображения автомобиля на днях появилось в базе Роспатента. Особенностями новинки являются покатая крыша, как у купе, оригинальные 22-дюймовые колесные диски, интегрированные в бампер задние фонари и необычные овальные фары. В салоне Tank 700 четыре посадочных места с двумя раздельными креслами на втором ряду. Интерьер отделан алюминиевыми вставками и кожей. В спинки передних сидений встроены мониторы. Официальной информации о двигателях Tank 700 нет.

Не исключено, что модель получит два бензиновых турбомотора объемом 2,0 и 3,0 литра. Коробка передач — девятиступенчатый "автомат". Привод будет предусмотрен только полный, но с возможностью блокировки дифференциалов. Серийное производство Tank 700 пока не началось.

Ранее стало известно, что в Узбекистане планируется начать выпуск автомобилей Lada по полному циклу, который подразумевает сварку и окраску кузовов.

Автоновости,Lada,Роспатент,
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