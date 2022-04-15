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10 минут назад

Производство легковых автомобилей в РФ продолжили только четыре завода

Южный автомобильиещё 1

В России на середину апреля выпуск легковых автомобилей продолжается только на четырех заводах. Большинство предприятий, включая АвтоВАЗ, объявили о приостановке производства. В качестве основной причины простоя объявлен дефицит комплектующих в связи с нарушением логистических цепочек в связи с ситуацией на Украине.

Какие заводы продолжили производство легковых автомобилей в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сегодняшний день производство легковых автомобилей в России идет на УАЗе, заводе «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор». Последний выпускает только автомобили марки Kia, производство моделей BMW приостановлено.

Ранее УАЗ объявил о корпоративном отпуске на 6 рабочих дней. Так, с учетом майских праздников производство будет приостановлено на две недели. Также сейчас в корпоративном отпуске находятся сотрудники АвтоВАЗа. Производство автомобилей на АвтоВАЗе возобновится с 24 апреля. Предприятие в ближайшие месяцы начнет выпуск упрощенных моделей Lada без иностранных компонентов.

Автоновости,Mazda,УАЗ,Kia,BMW,Lada,Автоваз,
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