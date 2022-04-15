Какие заводы продолжили производство легковых автомобилей в России

В России на середину апреля выпуск легковых автомобилей продолжается только на четырех заводах. Большинство предприятий, включая АвтоВАЗ, объявили о приостановке производства. В качестве основной причины простоя объявлен дефицит комплектующих в связи с нарушением логистических цепочек в связи с ситуацией на Украине.

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На сегодняшний день производство легковых автомобилей в России идет на УАЗе, заводе «Хавейл Мотор Рус», «Мазда Соллерс» и «Автотор». Последний выпускает только автомобили марки Kia, производство моделей BMW приостановлено.