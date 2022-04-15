Volkswagen ожидает серьезных последствий для своего бизнеса из-за Украины

Дальнейшее развитие событий на Украине может нанести ущерб бизнесу Volkswagen Group, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на заявление немецкой компании.
Представители автопроизводителя заявили, что последствия событий на Украине для компании "еще нельзя предсказать с достаточной уверенностью", однако существует риск того, что они окажут "негативное влияние на деловую деятельность Volkswagen Group".
Часть проблем заключается в нехватке никеля и алюминия для производства автомобилей. Эти сложности усугубляются санкциями в отношении России, основного источника сырьевых товаров, отмечается в публикации.
Несмотря на проблемы, прибыль концерна Volkswagen по итогам первых трех месяцев 2022 года выросла на 13,5% по сравнению с 7,7% за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете автопроизводителя.
Ранее сообщалось, что американское рейтинговое агентство S&P Global Mobility понизило прогноз мирового производства автомобилей на 5,2 млн единиц за 2022 и 2023 годы из-за ситуации на Украине и глобальной нехватки микрочипов.
Сбои поставок из Украины и России никеля, жгутов электропроводки, неона и прочего сырья и автокомпонентов, а также нарушение логистики отправляют в простой европейские автозаводы.