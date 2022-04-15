Volkswagen ожидает серьезных последствий для своего бизнеса из-за Украины

Дальнейшее развитие событий на Украине может нанести ущерб бизнесу Volkswagen Group, сообщает Automotive News Europe со ссылкой на заявление немецкой компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Представители автопроизводителя заявили, что последствия событий на Украине для компании "еще нельзя предсказать с достаточной уверенностью", однако существует риск того, что они окажут "негативное влияние на деловую деятельность Volkswagen Group".

Часть проблем заключается в нехватке никеля и алюминия для производства автомобилей. Эти сложности усугубляются санкциями в отношении России, основного источника сырьевых товаров, отмечается в публикации.

Несмотря на проблемы, прибыль концерна Volkswagen по итогам первых трех месяцев 2022 года выросла на 13,5% по сравнению с 7,7% за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете автопроизводителя.

Ранее сообщалось, что американское рейтинговое агентство S&P Global Mobility понизило прогноз мирового производства автомобилей на 5,2 млн единиц за 2022 и 2023 годы из-за ситуации на Украине и глобальной нехватки микрочипов.