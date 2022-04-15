Искать нарушителей ПДД хотят по лицу

Водителей, нарушающих дорожные правила, нужно вычислять по их внешности с помощью камер ГИБДД, такое обращение в правительство, Госдуму и МВД подготовили Общественная палата РФ и общественники, узнала «Газета.Ru». Также правозащитники предлагают закрепить в КоАП штрафы за превышение средней скорости. Юристы и адвокаты усомнились в полезности этих идей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Общественной палате РФ при поддержке Национального автомобильного союза (НАС) состоялось обсуждение законодательных инициатив по регулированию фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД. По итогам встречи палата и представители НАС подготовили обращение (есть у «Газеты.Ru») к председателю правительства Михаилу Мишустину, в Минтранс, МВД России и всем депутатам Комитета по транспорту Госдумы по законодательной доработке КоАП.

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Ключевое новшество предложения активистов — распознавание водителей по биометрическим параметрам.

«История с Face ID и штрафами для владельцев самокатов, пешеходов и велосипедистов должна вместе со «средней скоростью» фигурировать в проекте нового КоАП», – заявил «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.

С помощью камер видеофиксации уже выносится 89% всех штрафов, в будущем государство хочет сильнее сокращать штат сотрудников ГИБДД, отдавая по максимуму контроль камерам, аргументирует Шапарин.

Причем фиксировать с помощью камер планируется не только нарушения ПДД со стороны водителей, но и у пешеходов, велосипедистов и других пользователей средств индивидуальной мобильности (самокат, моноколесо и т.д.).

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Технически идентифицировать лица нарушителей по Face ID можно уже сейчас, уверен Шапарин. Огромная база данных фотографий уже накоплена государством, а технология используется для оплаты в московском метро. Столица может стать тестовой площадкой для использования новой системы, объяснил он.

В обращении НАС предлагается законодательно закрепить термин «средняя скорость» в ст. 12.9 КоАП РФ.

В России камеры, фиксирующие такой параметр (измеряется время проезда между двумя точками), работали с 2013 года, но из-за отсутствия нормативной поддержки в прошлом году Госавтоинспекция отказалась от такой практики, сообщал «Коммерсант». Эксперты НАС подчеркнули, что такой метод «является эффективным инструментом для повышения уровня безопасности дорожного движения».

Введение «средней скорости» позволяет гармонизировать дорожное движение, полагают в НАС.

Также предлагается сделать публичной информацию о местах установки каждого дорожного комплекса камер, особенностях их работы, сертификатах и документах о поверке.

Согласно национальному проекту «Безопасные качественные дороги», к 2023 году количество дорожных камер увеличится на 188% (относительно 2017-го), к 2024 году – на 211%, а к 2030 году – на 250%.

«Нацпроект предусматривает большой рост числа дорожных камер. Вопрос в том, как это будет использоваться – во благо на предупреждение аварий или для получения денег», – добавил Шапарин.

В 2021 году Министерство внутренних дел оформило 179,5 млн штрафов за нарушение ПДД.

Из них с помощью средств видеофиксации было выявлено 160,7 млн нарушений. Благодаря камерам количество ДТП сокращается в два раза быстрее, а количество погибших — в три-шесть раз, чем в среднем на дорогах, приводит данные исследований НАС.

Водители игнорируют камеры

В США постановления с камер получает лицо, совершившее нарушение, а не владелец автомобиля — действует система распознавания лиц, напоминает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин. Эксперт поддерживает внедрение такой инновации в России, но она потребует колоссальной переделки всей системы видеофиксации и серьезных трат, уверен он.

«Не думаю, что эта норма нужна в такой узкой части, как велосипеды и самокаты — очень уж это незначительно. Если она будет работать в отношении всех водителей транспортных средств, то здорово – европейская цивилизованная система наказания. Я не уверен, что это реализуемо», – заметил Травин.

Инициатива по введению наказания за нарушение средней скорости движения наоборот вызвала критику со стороны президента КПЗА. Этот метод надзора предназначен не для гармонизации дорожного движения, а для пополнения бюджетов регионов, заявил он. Информации о местоположении камер тоже не должно быть в свободном доступе, уверен собеседник.

«Камеры уже давно не действуют на психологию водителя. Такие штрафы воспринимаются как еще одна статья расходов – вместе с транспортным налогом, ОСАГО и техобслуживанием», – полагает Травин.

Раскрытие более подробной информации о камерах видеофиксации приветствует вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский. При этом, по его мнению, в КоАП не пройдут поправки, касающиеся распознавания системы лиц участников дорожного движения.

«Это вмешательство в личную жизнь. Камеры в метро – совсем другое дело, это предложение департамента транспорта. И если человек на него соглашается, он добровольно передает свои данные», – заявил собеседник.

Face ID не пробьет стекло

На практике биометрию для водителей реализовать будет сложно, объяснят генеральный директор компании «Астралаб» (разрабатывает программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД) Сергей Ласкин.

«Камеры видеофиксации устанавливаются на высоте 6-10 метров над дорогой. Кроме того, лобовое стекло не всегда чистое, оно преломляет свет, из-за чего водителя плохо видно. В большинстве случаев эта система совсем не будет работать, потому что не сможет качественно распознавать лица. А чем хуже видно лицо – тем больше ложных распознаваний», – рассказал «Газете.Ru» эксперт.