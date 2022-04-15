Автодилеры оценили ремонт подержанными запчастями по ОСАГО

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила против ремонта машин по ОСАГО с использованием подержанных автозапчатей. Об этом пишет «Лента.ру».

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«Исторически именно РОАД ратовала за изменения в законе об ОСАГО и использование новых запчастей при ремонте», — подчеркнули в ассоциации.

При этом в РОАД отметили, что производители уведомили их о достаточных запасах деталей на складах и предостерегли от использования неоригинальных изделий.

Ранее ЦБ России предложил в качестве временной меры рассчитывать ремонт по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей. По данным Банка России это необходимо из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью.