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1 час назад

Спрогнозирована полная остановка производства автомобилей в Китае

Лера Букина

Затягивание локдауна в Шанхае может повлечь за собой полную остановку китайского автопрома в ближайшее время. Об этом заявил главный исполнительный директор компании по производству электромобилей Xpeng Inc. Хэ Сяопэн, передает «Ридус».

Китайскому автопрому грозит полная остановка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, китайские автопроизводители будут вынуждены приостановить производство в мае, если способ возобновить работы не будет найден, написал он в своих личных аккаунтах WeChat и Weibo в четверг вечером.

При этом предприниматель обратил внимание на то, что некоторые китайские министерства и профильные ведомства делают все возможное для того, чтобы урегулировать данный вопрос.

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Для борьбы с новой волной COVID-19 в Шанхае было принято решение ввести карантин. В связи с введенными в городе ограничениями с 28 марта закрыт шанхайский завод Tesla Inc. Volkswagen AG решил приостановить производство в апреле. Китайский производитель электромобилей Nio Inc. объявил о приостановке производства и задержке поставок.

Автоновости,Tesla,Volkswagen,VolksWagen,
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