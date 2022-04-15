Китайскому автопрому грозит полная остановка

Затягивание локдауна в Шанхае может повлечь за собой полную остановку китайского автопрома в ближайшее время. Об этом заявил главный исполнительный директор компании по производству электромобилей Xpeng Inc. Хэ Сяопэн, передает «Ридус».
Так, китайские автопроизводители будут вынуждены приостановить производство в мае, если способ возобновить работы не будет найден, написал он в своих личных аккаунтах WeChat и Weibo в четверг вечером.
При этом предприниматель обратил внимание на то, что некоторые китайские министерства и профильные ведомства делают все возможное для того, чтобы урегулировать данный вопрос.
Для борьбы с новой волной COVID-19 в Шанхае было принято решение ввести карантин. В связи с введенными в городе ограничениями с 28 марта закрыт шанхайский завод Tesla Inc. Volkswagen AG решил приостановить производство в апреле. Китайский производитель электромобилей Nio Inc. объявил о приостановке производства и задержке поставок.