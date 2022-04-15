Правительство высказалось против штрафов за опасное вождение

Правительство выступило с отрицательным отзывом на законопроект, который устанавливает санкции за опасное вождение. Несмотря на это, авторы инициативы планируют внести документ на рассмотрение Госдумы, сообщает "Российская газета" со ссылкой на председателя комитета Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Согласно законопроекту, обязательное условие привлечения водителя к ответственности - доказательства нарушения в виде видеозаписи. Видеофиксация нарушения противоречит статье КоАП, устанавливающей равенство между всеми собранными доказательствами, сказано в отзыве.

В правительстве ссылаются на 26 главу КоАП (никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу). Законопроект предлагается дополнить КоАП статьей 12.18.1 "Умышленное опасное (агрессивное) вождение, повлекшее угрозу возникновения аварийной ситуации или угрозу безопасности другим участникам дорожного движения". Статья предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей. Повторное нарушение грозит штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишением водительских прав на срок до 1 года.