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1 час назад

Некогда лидирующий по продажам автобренд Lifan ушел с российского рынка

Русская Планета

Китайская компания Lifan остановила продажи своих автомобилей в России. В 2013 году этот бренд был безусловным лидером по продажам среди всех китайских - тогда компания продала 23 тысячи транспортных средств.

Некогда лидирующий по продажам автобренд Lifan ушел с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прекращение деятельности указывают два факта: за три месяца 2022 года в ГИБДД не зарегистрировано ни одной новой машины, нет предложений о продаже Lifan.

В двух дилерских центрах сказали Autonews.ru, что машины этой марки сейчас отсутствуют.

Телефон «горячей линии» компании не отвечает, а информация производителя в соцсетях не обновляется второй год подряд.

Китайские машины Lifan появились в России в нулевые. Бренд быстро набирал популярность - в настоящее время в стране насчитывается 154 тысячи автомобилей данной марки.

Автоновости,Lifan,ГИБДД,
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