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39 минут назад

На Украине остановилось производство автомобилей

Газета.Ru

Автомобилестроение на Украине остановилось, сообщает "Укравтопром".

На Украине остановилось производство автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Если прежде на заводах собиралось около 1 тыс. транспортных средств в месяц, то сейчас предприятия не работают либо перепрофилировались на другой вид деятельности, говорится в публикации.

По предварительным оценкам украинских экспертов Института исследований авторынка, 300 тыс. автомобилей покинули территорию Украины, еще 500 тыс. вышли из строя. Предложение о продаже автомобилей сохраняется в регионах, где не продолжаются активные боевые действия. Также существенно

уменьшилось количество предложений о продаже новых машин.

Ранее сообщалось, что на Украине резко сократилось количество автозаправок.

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