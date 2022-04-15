На Украине остановилось производство автомобилей

Автомобилестроение на Украине остановилось, сообщает "Укравтопром".
Если прежде на заводах собиралось около 1 тыс. транспортных средств в месяц, то сейчас предприятия не работают либо перепрофилировались на другой вид деятельности, говорится в публикации.
По предварительным оценкам украинских экспертов Института исследований авторынка, 300 тыс. автомобилей покинули территорию Украины, еще 500 тыс. вышли из строя. Предложение о продаже автомобилей сохраняется в регионах, где не продолжаются активные боевые действия. Также существенно
уменьшилось количество предложений о продаже новых машин.
Ранее сообщалось, что на Украине резко сократилось количество автозаправок.