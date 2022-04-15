Toyota превратит седан Crown в электрический кроссовер

Компания Toyota спустя более чем 60 лет решила вернуть на американский рынок одну из своих самых популярных моделей. Марка разработает для седана Crown две гибридные и одну электрическую силовую установку. Переход на новый форм-фактор связан с низкой популярностью седанов на мировых рынках. Однако на первых порах Тойота будет выпускать обе версии культового автомобиля, который переживет небольшой рестайлинг и станет глобальной моделью.

Фото: Toyota Toyota

Toyota Crown является первым в истории марки легковым автомобилем, который полностью разработали в Японии. Модель дебютировала на домашнем рынке в далеком 1955 году, а уже спустя три года седан появился в США. Однако у американских покупателей автомобиль так и не сыскал популярности из-за несоответствия его технических возможностей местным скоростным дорогам.

Обновление Crown произойдет уже нынешним летом. К 2023 году для кроссовера разработают две электрифицированные силовые установки. Причем на японском рынке появится автомобиль в виде подзаряжаемого гибрида, а для США и Китая компания выпустит модель с силовой установкой без возможности подключения к сторонним источникам электричества. Кроме того, в 2024 году Toyota представит полностью электрический Crown. Подробности моторной гаммы пока неизвестны.