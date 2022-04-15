Новый GMC Canyon получит версию для экстремального бездорожья

Марка GMC показала первое изображение пикапа Canyon следующего поколения. Информации и нём пока мало, но одно известно точно: грузовичок получит версию AT4X для экстремального бездорожья, как у старшего Sierra.

Фото: globallookpress globallookpress

Помимо прочего, такая машина будет отличаться настройками подвески, увеличенным клиренсом и дополнительной защитой порогов. Премьера нового Canyon и Canyon AT4X состоится будущим летом.

Нынешний GMC Canyon дебютировал в 2014 году. Осенью 2015-го среднеразмерный пикап, являющийся близким родственником Chevrolet Colorado, разжился «роскошной» версий Denali, а в 2020-м получи внедорожное исполнение AT4. Особенностью таких машин стали перенастроенная под бездорожье подвеска, система помощи при спуске, полный привод с автоматически блокируемым задним дифференциалом Eaton G80, а также дополнительная защита «раздатки».

У Canyon следующего поколения, и это подтверждено официально, будет ещё более экстремальная версия — AT4X. На сегодняшний день такая есть только у старшей модели GMC Sierra, причем список доработок, по сравнению с AT4, довольно обширный.

На Sierra AT4X стоят амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковым клапаном и особые пружины, ходы подвесок увеличены на 50 миллиметров спереди и 25 сзади, а раздаточная коробка прикрыта более массивным щитком.

Судя по единственному тизеру, Canyon AT4X частично повторит концепт Canyon AT4 OvrlandX. Пикап отличится пластиковыми расширителями колесных арок, увеличенным дорожным просветом, защитой порогов и 17-дюймовыми колесами с бэдлоками и шинами Goodyear Wrangler DuraTrac.