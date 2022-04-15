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35 минут назад

Новый GMC Canyon получит версию для экстремального бездорожья

Motor.ru

Марка GMC показала первое изображение пикапа Canyon следующего поколения. Информации и нём пока мало, но одно известно точно: грузовичок получит версию AT4X для экстремального бездорожья, как у старшего Sierra.

Новый GMC Canyon получит версию для экстремального бездорожья
Фото: globallookpressgloballookpress

Помимо прочего, такая машина будет отличаться настройками подвески, увеличенным клиренсом и дополнительной защитой порогов. Премьера нового Canyon и Canyon AT4X состоится будущим летом.

Нынешний GMC Canyon дебютировал в 2014 году. Осенью 2015-го среднеразмерный пикап, являющийся близким родственником Chevrolet Colorado, разжился «роскошной» версий Denali, а в 2020-м получи внедорожное исполнение AT4. Особенностью таких машин стали перенастроенная под бездорожье подвеска, система помощи при спуске, полный привод с автоматически блокируемым задним дифференциалом Eaton G80, а также дополнительная защита «раздатки».

У Canyon следующего поколения, и это подтверждено официально, будет ещё более экстремальная версия — AT4X. На сегодняшний день такая есть только у старшей модели GMC Sierra, причем список доработок, по сравнению с AT4, довольно обширный.

На Sierra AT4X стоят амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковым клапаном и особые пружины, ходы подвесок увеличены на 50 миллиметров спереди и 25 сзади, а раздаточная коробка прикрыта более массивным щитком.

Судя по единственному тизеру, Canyon AT4X частично повторит концепт Canyon AT4 OvrlandX. Пикап отличится пластиковыми расширителями колесных арок, увеличенным дорожным просветом, защитой порогов и 17-дюймовыми колесами с бэдлоками и шинами Goodyear Wrangler DuraTrac.

Гамма двигателей нового «Каньона» пока не подтверждена. Сейчас на пикап ставят дизель Duramax 2.8 (184 л.с., 500 Нм), бензиновый V6 3.6 (312 л.с., 373 Нм) и «четверку» 2.5 (203 л.с., 259 Нм) в паре с шести- или восьмидиапазонным автоматом.

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