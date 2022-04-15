В Москве назвали лимит скорости для электросамокатов

Власти Москвы поддержали введение ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает сайт столичной думы
«Мы также поддержали предлагаемый лимит скорости в 25 км/ч и движение по велоинфраструктуре как приоритет и приоритет пешеходов во всех случаях совмещенного движения. Важным является ограничение массы СИМ до 35 кг при движении по тротуару, пешеходной дорожке», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
По словам чиновника, СИМ на дорогах города становится все больше и от граждан, которых волнует этот вопрос, поступает большое количество обращений.
Ранее Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.