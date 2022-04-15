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30 минут назад

В Мосгордуме назвали лимит скорости для электросамокатов

Газета.Ru

Власти Москвы поддержали введение ограничений для средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Об этом сообщает сайт столичной думы

В Москве назвали лимит скорости для электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы также поддержали предлагаемый лимит скорости в 25 км/ч и движение по велоинфраструктуре как приоритет и приоритет пешеходов во всех случаях совмещенного движения. Важным является ограничение массы СИМ до 35 кг при движении по тротуару, пешеходной дорожке», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По словам чиновника, СИМ на дорогах города становится все больше и от граждан, которых волнует этот вопрос, поступает большое количество обращений.

Ранее Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), разрешающее квалифицировать электросамокаты как транспортные средства.

Автоновости,Алексей Шапошников,Верховный суд,Мосгордума,Правительство Москвы,
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