В Москве назвали лимит скорости для электросамокатов

«Мы также поддержали предлагаемый лимит скорости в 25 км/ч и движение по велоинфраструктуре как приоритет и приоритет пешеходов во всех случаях совмещенного движения. Важным является ограничение массы СИМ до 35 кг при движении по тротуару, пешеходной дорожке», — заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.