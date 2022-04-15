Geely выпустит новый недорогой кроссовер для молодежи

Молодой бренд Geometry Automobile, изначально основанный Geely для выпуска премиальных электрокаров, готовит к дебюту недорогую модель под литерой E. Это будет небольшой «батарейный» кроссовер с яркими акцентами во внешности, ориентированный на молодежную аудиторию. Изображений салона пока нет, но раскрыта информация о «технике», а также начальная цена — она составит около 70 тысяч юаней или около 1,2 миллиона рублей. Дату старта продаж в Китае озвучат в середине мая.

Фото: globallookpress globallookpress

Четвертая модель Geometry внешне копирует показанный в феврале вседорожник X Tiger и полностью совпадает с ним по габаритам, а платформу, по всей вероятности, делит с кросс-хэтчбеком Geometry EX3.

Новинке достался двухцветный кузов, для которого можно будет выбрать одну из четырех цветовых схем — Green Vine, Jasmine, Mint или Blue Lotus. Узкие дневные ходовые огни соединены светодиодной полосой, а основные блок-фары расположены снизу в ярких рамках. Сзади у Geometry E объемные изогнутые фонари и козырек с повторителем стоп-сигнала. Размерность колесных дисков составит 16 дюймов, а дорожный просвет – 148 миллиметров.

Интерьер с оснащение бюджетного электрокара пока не раскрывают, однако характеристики силовой установки уже известны благодаря инсайдерам. Geometry E получит электромотор мощностью 82 лошадиные силы, пару которому составит односкоростная трансмиссия. На одном заряде литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью 39,4 киловатт-часа он сможет проезжать до 401 километра. Максимальная скорость – всего 121 километр в час.