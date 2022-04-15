Skoda отзывает в России 1 824 автомобиля

" Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем производителя Skoda на российском рынке, отзывает 1 824 автомобиля Skoda Kodiaq , реализованных в период 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта .

"На автомобилях, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет заменена табличка на стойке "В", - уточняется в сообщении Росстандарта.

Все владельцы автомобилей, попадающие под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем попадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.