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47 минут назад

Skoda отзывает в России 1 824 автомобиля

ТАССиещё 3

"Фольксваген Груп Рус", являющийся официальным представителем производителя Skoda на российском рынке, отзывает 1 824 автомобиля Skoda Kodiaq, реализованных в период 2021 года. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Skoda отзывает в России 1 824 автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной отзыва являются наклеенные таблички на автомобили определенного периода выпуска на стойку "В", в которых указан неверный номер одобрения типа транспортного средства.

"На автомобилях, на которые распространяется действие данного мероприятия, будет заменена табличка на стойке "В", - уточняется в сообщении Росстандарта.

Все владельцы автомобилей, попадающие под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, указали в Росстандарте. Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем попадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно.

Автоновости,Skoda Kodiaq,Skoda,Volkswagen,Росстандарт,
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