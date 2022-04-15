Lifan остановил продажу автомобилей в России

Китайский бренд Lifan остановил продажу новых автомобилей на российском рынке, не реализовав ни одной машины в 2022 году. Об этом 15 апреля сообщает Autonews.ru.

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Как следует из отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) под брендом Lifan составили в марте 2022 года ровно ноль экземпляров, общие продажи за первый квартал — восемь авто. В январе были проданы три кроссовера X60 и один седан Solano, а в феврале — еще два кроссовера и два седана.

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Издание Autonews.ru пишет, что указанный на официальном сайте автопроизводителя телефон «горячей линии» не отвечает, страницы в соцсетях не обновляют уже второй год, в дилерских центрах сотрудники говорят, что машин этой марки нет.

Сайт «Китайские автомобили» также обращает внимание на отсутствие регистраций новых машин Lifan в 2022 году и нулевой уровень предложения по их продаже. Последняя новость на официальном сайте Lifan датируется маем 2021 года, а цены соответствуют прайс-листам 2017 года, добавляет Autonews.ru.

Вспоминая историю бренда Lifan в России, издание «Китайские автомобили» пишет, что марка пришла в страну в 2000-е годы и постепенно стала лидером среди автомобилей из Китая, показав в 2013 году рекордные продажи в 23 тыс. автомобилей. По причине былой активности парк машин Lifan в России до сих пор составляет свыше 154 тыс. единиц. По этому показателю бренд уступает среди соотечественников только Chery и Geely.

На российском рынке Lifan делал ставку на доступные седаны и кроссоверы, основная часть которых собиралась на заводе Derways в Черкесске, однако девальвация рубля в 2014 году нанесла серьезный удар по бизнесу компании, а с 2016 года начало фиксироваться снижение продаж. В 2020 году в Китае началась процедура банкротства головной компании Lifan. Новые владельцы — государственный фонд Liangjiang Equity Investment и Geely Technology Group — переименовали марку в Lifan Technology и переключили на производство электрокаров.

Согласно отчету АЕБ, самые продаваемые в России марки легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам первого квартала 2022 года следующие:

Lada — 52 712 машин,

Kia — 33 658,

Hyundai — 30 026,

Renault — 22 392,

Toyota — 16 925.

Самые продаваемые модели легковых автомобилей в январе-марте этого года:

Kia Rio — 17 017 машин ,

Lada Vesta — 16 281,

Lada Granta — 15 179,

Hyundai Solaris — 13 802,

Hyundai — 10 054.

Самые продаваемые модели легких коммерческих машин:

ГАЗ Gazelle — 7 562 машин,

Ford Transit — 3 642,

УАЗ Classic Commercial — 2 174,

Lada Largus — 2 160,

ГАЗ Sobol — 1 775.

5 апреля агентство «Автостат» сообщило, что в марте 2022 года покупки легковых автомобилей на российском рынке снизились до практически рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений. В абсолютном выражении мартовский объем продаж достиг 78,9 тысячи легковых автомобилей (минус 43% год к году). Таких низких показателей в марте не фиксировалось в течение последних 15 лет, с 2007 года.