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18 минут назад

Changan для России застрял в Евросоюзе

Газета.Ru

Логистический кризис помешал доставке автомобилей китайской марки Changan в Россию. Об этом сообщил директор по продажам представительства компании Александр Кулагин, передает портал "Китайские автомобили".

Changan для России застрял в Евросоюзе
Фото: ChanganChangan

Большая часть автомобилей застряла в Евросоюзе. По словам Кулагина, логистика была построена так, что из Китая автомобили переправлялись в порт Германии, откуда мелкими партиями на небольших кораблях следовали на территорию РФ.

Сейчас в компании изучают другие схемы доставки машин в Россию: к примеру, через эстонский порт Палдиски, откуда кроссоверы можно перевезти автовозами. Решение по транспортировке планируется принять до конца апреля.

В Changan готовятся представить три кроссовера для российского рынка: новый Uni-K и рестайлинговые CS35 Plus и CS55 Plus.

Автоновости,Александр Кулагин,ЕС,
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