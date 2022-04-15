Changan для России застрял в Евросоюзе

Логистический кризис помешал доставке автомобилей китайской марки Changan в Россию. Об этом сообщил директор по продажам представительства компании Александр Кулагин, передает портал "Китайские автомобили".

Фото: Changan Changan

Большая часть автомобилей застряла в Евросоюзе. По словам Кулагина, логистика была построена так, что из Китая автомобили переправлялись в порт Германии, откуда мелкими партиями на небольших кораблях следовали на территорию РФ.

Сейчас в компании изучают другие схемы доставки машин в Россию: к примеру, через эстонский порт Палдиски, откуда кроссоверы можно перевезти автовозами. Решение по транспортировке планируется принять до конца апреля.