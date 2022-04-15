Представлен кроссовер с компьютером на Windows в салоне

Американская компания Independent Electric Vehicles, основанная в 2017 году, показала в Нью-Йорке своего первенца — Indi One. Он представляет собой пятиместный электрический кроссовер с современным дизайном и постоянным полным приводом, однако «изюминка» находится в салоне: вместо бортовой «мультимедийки» Indi One получил высокопроизводительный компьютер на ОС Windows. На нем можно работать, играть в видеоигры, редактировать фото и видео — словом, делать все, что позволяет полноценный компьютер.

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Система Vehicle Integrated computer (VIC) укомплектована двумя сенсорными мониторами на передней панели, а для доступа в интернет есть модем 5G. Также в оснащение входят микрофоны и целых пять камер, три из которых расположены в салоне. На Indi One можно играть в видеоигры, в том числе в «синхронизированные с ездой». До конца неясно, что имеется в виду, но с подобной функцией уже были проблемы у Tesla — в результате ее заблокировали.

По умолчанию электрокроссовер имеет стеклянную панорамную крышу и пневматическую подвеску. В начальной версии Standard Indi One заднеприводный. Его приводит в движение электромотор мощностью 279 лошадиных сил (410 Нм крутящего момента), который запитывается от аккумулятора емкостью 75 киловатт-часов. Он обеспечивает до 370 километров хода без подзарядки.

«Топовый» вариант Premium оснащен двумя двигателями — по одному на каждой оси. Их общая отдача составляет 482 силы и 730 Нм, а батарея на 95 киловатт-часов позволяет преодолеть до 480 километров. Максимальная скорость такой версии равна 209 километрам в час, а время разгона с места до первой «сотни» составляет 4,2 секунды — на уровне BMW X7 от Alpina.