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1 час назад

В России решили не штрафовать за опасное вождение

Motor.ru

Правительство не поддержало законопроект, вводящий ответственность за опасное вождение. В нем предлагалось дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей 12.18.1, согласно которой «умышленное опасное (агрессивное) вождение» влечет за собой штраф в размере пяти тысяч рублей. За повторное нарушение предлагалось штрафовать в двойном размере или лишать водительских прав на год. Однако в правительстве увидели противоречие проекта с другой статьей КоАП.

В России решили не штрафовать за опасное вождение
Фото: Motor.ruMotor.ru

В законопроекте указано, что обязательным условием привлечения к ответственности является доказательство в виде видеозаписи. При этом согласно главе 26 КоАП никакое из доказательств не может иметь заранее установленную силу — все собранные материалы равны, отметили в правительстве.

Кроме этого, для вынесения штрафа необходимо доказать, что вождение было умышленно опасным, а сделать это очень трудно.

Как сообщает «Российская газета», авторы законопроекта не собираются от него отказываться. Один из них, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, собирается внести его на рассмотрение в Госдуму, несмотря на отказ правительства.

Под термином «опасное вождение» понимается поведение на дороге, включающее грубые нарушения ПДД, создающие угрозу жизни и имуществу окружающих.

Ранее рабочая группа во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой подготовила проект, усиливающий наказания для злостных нарушителей, ранее лишенных прав — вплоть до конфискации автомобиля. Однако ответственность за единовременное опасное поведение на дороге все еще не определена.

Автоновости,Ярослав Нилов,Ирина Яровая,ЛДПР,Госдума,
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