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1 час назад

BMW: ДВС нужны индустрии, но в Германии мы их делать не будем

Мария Иванова

Директор BMW Оливер Ципсе заявил, что компания остановит производство двигателей внутреннего сгорания на домашней фабрике в Германии не позднее 2024 года. Таким образом фирма готовится к возможному запрету на продажи машин, построенных на базе ДВС. Сейчас эта инициатива обсуждается в странах Евросоюза. К 2030 году директор намерен довести долю электромобилей BMW на мировом рынке до 50%.

BMW: ДВС нужны индустрии, но в Германии мы их делать не будем
Фото: РамблерРамблер

В то же время, сборка двигателей внутреннего сгорания продолжится на заводах компании в Австрии и Великобритании. Как утверждает Ципсе, тотальный переход на производство электромобилей грозит BMW сильной зависимостью от поставщиков сырья, в число которых входит Китай. Помимо этого, несмотря на соображения экологии, традиционные машины еще долгое время сохранят присутствие на рынке из-за сравнительной дешевизны. В ближайшем будущем цены на электрокары вряд ли серьезно снизятся. Не каждый покупатель сможет позволить себе экологически чистое средство передвижения.

Ципсе также отметил, что возвращение цен на аккумуляторы и необходимые энергоносители к докризисным отметкам маловероятно. По его мнению, вскоре автопроизводителям придется обращать больше внимания на вторичную переработку компонентов и повышение эффективности двигателей внутреннего сгорания для. Это поможет удовлетворить запросы рынков, где электрокары не получат широкого распространения.

Автоновости,BMW,ЕС,
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