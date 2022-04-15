Renault запатентовал в РФ бюджетный седан Taliant

Французская компания Renault получила в России патент для разновидности модели Renault Logan третьей генерации. Речь ведётся о модификации Taliant в кузове седан, производимой с 2021 года для внутреннего турецкого авторынка.

Фото: Renault Renault

В вопросе технической начинки модель Renault Taliant представляет собой транспортное средство, построенное с использованием относительно новой современной модульной архитектуры CMF-B. Вследствие этого, версии Sandero, Logan и Taliant обладают общими элементами.

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Между тем модели отличаются кузовными панелями. В этом случае новинку позиционируют в виде самостоятельной. Для фар предложены фирменные бумеранги ДХО. Авто похвастается уникальной радиаторной решеткой. И это далеко не все изменения.

Ещё следует выделить рельефный и интересный капот. Taliant оснащается другими передними и задними бамперами, фонарями со специальными отдельными секциями, которые перенесли на крышку автомобильного багажника. Для турецкого авторынка доступными являются две версии 15/16-дюймовых легкосплавных дисков.

Для нового седана характерны следующие габариты: длина – 4,396 мм, ширина – 1,848 м, высота – 1,501 м. Размер колёсной базы составляет 2,649 м. Вес нового седана достигает 1,1 т. О бюджетности свидетельствует ряд деталей. Речь идёт о задних барабанных тормозных механизмах и полузависимой задней подвеске.

При этом стоит отметить технологические аспекты нового седана, говорят об электроусилителе руля, электроручнике, опциональной системе мониторинга слепых зон. В авто используют аналоговую приборную панель, получившую монохромный дисплей в центральной части.

Базовая модификация реализуется без полноценной аудиоподготовки. В этом случае машина получила простенький приемник и маленький монохромный монитор.Производитель опционально предлагает полноценную медиасистему с восьмидюймовым сенсорным дисплеем. В число опций вошёл также ряд прочих полезных систем. Речь идёт о климат-контроле, датчиках света/дождя, камерах заднего обзора, кнопках запуска Start/Stop, складных столиках заднего ряда.

Рассматривая моторную гамму, стоит отметить, что транспортное средство комплектуется 1.0-литровым бензиновым силовым агрегатом с тремя типами форсировки. Атмосферный вариант SCe генерирует 65 лошадиных сил. Турбированный TCe развивает 90 «лошадей». Версия LPG, которая функционирует с использованием сжиженного газа, выдаёт 100 «лошадей».

Смотря какая форсировка предусмотрена для двигателя Taliant, с моторами может функционировать 5-скоростная МКПП, 6-скоростная «механика» либо бесступенчатый вариатор версии X-Tronic.

В завершении стоит отметить, что пока неизвестно, появится ли на российском авторынке Renault Taliant в кузове седан. Если даже модель и будет представлена в России, то интересно, под каким именем её будут продавать и в каких комплектациях?