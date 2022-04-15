Электромобиль-конструктор Indi One: премьера состоялась в Нью-Йорке

Калифорнийский развивающийся стартап Indi EV основали в 2017 г. Первую модель под именем Indi One анонсировали прошлой осенью. В рамках нью-йоркского автосалона публично продемонстрировали «живой» электромобиль и открыли прием заказов на транспортное средство.

Фото: Car.ru Car.ru

Фирма Indi EV была создана китайским предпринимателем Ши Хай, который переехал в Соединённые Штаты. Он раньше занимался созданием игр для современных гаджетов. У фирмы очень маленький собственный штат квалифицированных инженеров, так как производитель выбрал философию машины-конструктора. По заявлению экспертов, Indi EV способна адаптировать для себя готовые компоненты и узлы, либо осуществляет заказ их разработки на стороне. К примеру, стальной надёжный кузов Indi One разработали на территории Южной Кореи. Электрические специальные компоненты автомобиля являются преимущественно китайскими.

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Для создания тягового аккумулятора фирма Indi EV решила нанять Тома Гейнджа, стоявшего у истоков Tesla. Калифорнийский стартап имеет своего собственного шеф-дизайнера. Работами, связанными с внешним видом Indi One, занимаются специалисты под руководством американца Андре Хадсона, который ранее работал в фирмах Hyundai, а также General Motors. Он заявил, что первая версия электрокара Indi с самого начала спроектирована, принимая в учёт сертификационные требования Соединённых Штатов, Европы и Азии.

Модель паркетника Indi One получила следующие габариты: в длину – 4,8 м, в ширину – 1,981 м, в высоту – 1,701 м. Таким образом, по размерам авто оказалось между версиями Model X и Model Y марки Tesla.

Транспортное средство похвастается пятиместным салоном, стандартной стеклянной крышей и пневматической подвеской. Современных автолюбителей в первую очередь должен привлечь VIC. Речь идёт о полноценном компьютере с «операционкой» Windows. К нему подключается два дисплея на передней автомобильной панели. Благодаря такой мультимедийной системе предоставляется возможность просмотра фильмов и запуска игр. Модем 5G обеспечивает доступ к глобальной Сети.

Электрокар Indi One предлагают в двух модификациях. Базовый вариант Standard обладает заднеприводной системой, одним электродвигателем, генерирующим 279 лошадиных сил (410 Нм), тяговой аккумуляторной батареей на 75 кВт ч. По паспорту дальность хода машины достигает 379 километров. Максимальная скорость автомобиля 193 км/час. Indi One до первой сотни разгоняется за 6,7 сек.

Полноприводная версия Premium оснащается двумя электродвигателями, которые в общем генерируют 482 лошадиные силы (730 Нм). Тяговый аккумулятор выдаёт 95 кВт ч. Показатель заявленной дальности хода достигает 480 км. Авто способно разгоняться до 209 км/час. Первую сотню он набирает за 4.2 сек. Для обеих модификаций используется зарядка постоянного тока на 100 кВт.