Штрафы с камер предложили распространить на пешеходов

В России предложили рассылать штрафы с камер пешеходам и велосипедистам. Об этом пишут «Известия».

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Вице-президент национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр указал на то, что сейчас автоматически выписанные штрафы приходят только автомобилистам, при этом правила дорожного движения нарушают не только они. В частности, эксперт считает, что систему распознавания лиц, которая используется в московском метро для оплаты проезда Face ID, можно адаптировать для оформления штрафов пешеходам, переходящим дорогу на красный свет или не по переходу, а также велосипедистам и скутеристам, которые в нарушение ПДД едут по тротуару.

Ранее сообщалось, что в Госдуме появился законопроект, ограничивающий применение дорожных камер. В нем впервые на законодательном уровне появится перечень случаев, когда камеру разрешено устанавливать и выносить с ее помощью штрафы. Так, приборы разрешат ставить в местах, определенных по итогам аудита безопасности движения, а также на аварийно-опасных участках дорог.