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39 минут назад

ФАС предупредила россиян об изменении цен на техосмотр

РИА "ФедералПресс"

Операторы техосмотра недовольны его низкой стоимостью. Федеральная антимонопольная служба внесет новую методику расчета, начиная с сентября.

ФАС предупредила россиян об изменении цен на техосмотр
Фото: ТАССТАСС

«В настоящее время цена невысока и варьируется на уровне 500-1000 рублей», – напомнили в прессе.

Из-за того, что техосмотр исключили из перечня обязательных проверок, цены на процедуру стали нерентабельными, посчитали недовольные операторы. По их мнению, рынок сам должен формировать наиболее оптимальную стоимость. Некоторые операторы предложили поднять ценник в 2-3 раза.

ФАС разработал приказ, в рамках которого стоимость процедуры будет зависеть от определенных факторов. Так, будут учитывать зарплату сотрудников, необходимую для финансирования расходов прибыль и учетную политику оператора. Кроме того, будут смотреть на документы о финансово-хозяйственной деятельности, а также учитывать обоснования в цене от самого оператора.

При этом, как обещают эксперты, стоимость процедуры не должна сильно вырасти. Участники рынка подсчитали, что рост составит от 30 до 60 рублей. Кроме того, ежегодная индексация тоже затронет цену на техосмотр. Не все операторы согласны с таким положением дел. Некоторые требуют «отпустить» цены и позволить рынку развиваться в условиях свободной конкуренции. Тем не менее, законопроект уже разработан, и скоро должен быть принят, пишут в Autonews.

Ранее «ФедералПресс» писал, когда машину могут отправить на принудительный техосмотр.

Автоновости,ФАС России,
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