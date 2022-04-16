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50 минут назад

ГИБДД отменяет часть штрафов для водителей

Ura.Ru

Инспекторы ГИБДД не будут наказывать водителей за малозначительные нарушения ПДД, а направят силы на тех, кто совершает ДТП, в частности, при пьяном вождении. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России.

ГИБДД отменит часть штрафов для водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Малозначительными нарушениями, к примеру, являются отсутствие брызговиков или неисправность стеклоомывателей, предусмотренных конструкцией. В случае подобных нарушений водители могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием.

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Как ранее сообщал РАПСИ, можно также избежать штрафа за неоплаченную или неправильную парковку. Речь идет о случаях, когда правонарушение было зафиксировано автоматическим спецсредством и соответственно оформлено без протокола.

Автоновости,ГИБДД,
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