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1 час назад

В Китае дебютировал "клон" Toyota Alphard

Газета.Ru

Китайская компания Denza опубликовала официальные фотографии и информацию о своем премиальном минивэне MPV, сообщает СhinaDaily. Длина машины составляет 5,2 метра, она оснащена тремя рядами сидений с посадочной формулой 2+2+3 либо двумя креслами оттоманками на заднем ряду.

В Китае дебютировал "клон" Toyota Alphard
Фото: DENZADENZA

На выбор предлагается два варианта типа привода: последовательный гибрид с моторами от материнской компании BYD или полностью электрическая модификация. В последнем случае запаса хода автомобиля на одном заряде составляет 1000 км.

Дизайн Denza MPV во многом копирует стилистику минивэна Toyota Alphard. Предполагаемая цена Denza MPV в Китае составит 445 тыс. юаней (около 5,6 млн руб.).

Автоновости,Toyota Alphard,BYD,Toyota,
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