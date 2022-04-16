В Китае дебютировал "клон" Toyota Alphard

Китайская компания Denza опубликовала официальные фотографии и информацию о своем премиальном минивэне MPV, сообщает СhinaDaily. Длина машины составляет 5,2 метра, она оснащена тремя рядами сидений с посадочной формулой 2+2+3 либо двумя креслами оттоманками на заднем ряду.

Фото: DENZA DENZA

На выбор предлагается два варианта типа привода: последовательный гибрид с моторами от материнской компании BYD или полностью электрическая модификация. В последнем случае запаса хода автомобиля на одном заряде составляет 1000 км.