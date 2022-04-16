Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+24° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Итальянский оперный тенор создал особый Fiat 500

Motor.ru

С выходом на рынок нового поколения хэтчбека Fiat 500 самой популярной у покупателей стала топовая версия La Prima, на которую приходится треть продаж компактного электромобиля. Чтобы поддержать интерес к модели, итальянский автопроизводитель решил объединить усилия с итальянским же музыкантом Андреа Бочелли. Знаменитый оперный певец вместе со своим сыном Маттео Бочелли принял участие в работе над новым Fiat 500 в «музыкальной» комплектации La Prima by Bocelli.

Итальянский оперный тенор создал особый Fiat 500
Фото: FiatFiat

Технически эксклюзивный электромобиль не отличается от стандартного — он имеет 118-сильный мотор с аккумулятором на 42 киловатт-часа и запасом хода до 320 километров без подзарядки — зато La Prima by Bocelli имеет особое оснащение.

Во-первых, в него входит перчаточный ящик со встроенным ультрафиолетовым обеззараживателем, который позволяет очищать вещи владельца от вирусов. Во-вторых, у новой версии специальная музыкальная система.

За акустику отвечала компания JBL, которая использовала фирменную технологию Virtual Venues для улучшения качества звука, оптимизированного под архитектуру салона Fiat 500. Подробностей о количестве динамиков нет, но заявлено, что мощность системы составляет 320 Вт. Непосредственное участие в настройке принимал тенор Андреа Бочелли, а сингл Маттео Бочелли стал официальной композицией новой модели.

Fiat 500 в версии La Prima by Bocelli будет доступен в кузовах кабриолет, хэтчбек и «3+1» в шести цветах кузова «розовое золото», «ледяной белый», «серый минерал», «зелёный океан» и «небесно-голубой», но фирменным компания называет «чёрный оникс», отсылающий к цвету классических роялей.

Автоновости,Fiat 500,Fiat,Андреа Бочелли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители