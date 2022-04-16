Итальянский оперный тенор создал особый Fiat 500

С выходом на рынок нового поколения хэтчбека Fiat 500 самой популярной у покупателей стала топовая версия La Prima, на которую приходится треть продаж компактного электромобиля. Чтобы поддержать интерес к модели, итальянский автопроизводитель решил объединить усилия с итальянским же музыкантом Андреа Бочелли. Знаменитый оперный певец вместе со своим сыном Маттео Бочелли принял участие в работе над новым Fiat 500 в «музыкальной» комплектации La Prima by Bocelli.

Фото: Fiat Fiat

Технически эксклюзивный электромобиль не отличается от стандартного — он имеет 118-сильный мотор с аккумулятором на 42 киловатт-часа и запасом хода до 320 километров без подзарядки — зато La Prima by Bocelli имеет особое оснащение.

Во-первых, в него входит перчаточный ящик со встроенным ультрафиолетовым обеззараживателем, который позволяет очищать вещи владельца от вирусов. Во-вторых, у новой версии специальная музыкальная система.

За акустику отвечала компания JBL, которая использовала фирменную технологию Virtual Venues для улучшения качества звука, оптимизированного под архитектуру салона Fiat 500. Подробностей о количестве динамиков нет, но заявлено, что мощность системы составляет 320 Вт. Непосредственное участие в настройке принимал тенор Андреа Бочелли, а сингл Маттео Бочелли стал официальной композицией новой модели.