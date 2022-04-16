Toyota официально анонсировала купе Supra с МКПП

Японский автобренд Toyota собирается вернуть на рынок Supra в кузове купе, которая получит МКПП. Транспортное средство официально представят уже в ближайший месяц.

Фото: Car.ru Car.ru

Toyota Supra нынешней пятой генерации (J29/DB) дебютировала в начале 2019-го года. Основой «японца» стала немецкая версия родстера BMW Z4 либо (G29). Данные спорткары собирают в стенах автозавода Magna Steyr на территории австрийского Граца.

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Supra оснащается немецкими силовыми агрегатами. Автомобиль похвастается собственным дизайном и настройками ходовой автомобильной части. Согласно имевшимся ожиданиям, основным рынком для продаж новой Supra стали Соединённые Штаты.

В 2021-ом году на американском авторынке продали 6830 единиц спорткара. Это на 16,1 процента больше в сравнении с позапрошлым годом. При этом BMW Z4 смогли реализовать в количестве 2367 единиц. Показатель продаж Porsche 718 на американском авторынке за отчетный период достиг 4292 авто.

Сначала для новой Supra предусмотрели только гидромеханическую автоматическую 8-ступенчатую коробку передач ZF. Она сочетается с одной из 2-ух бензиновых турбированных силовых установок BMW. Речь идёт о двухлитровом моторе B48 на 197/258 лошадиных сил, а также В58 на 340/387 «лошадей». Для авто используется заднеприводная система.

Для всех прошлых, самых драйверских генераций Supra, предусматривалась «механика». Большинство автолюбителей буквально "росли" на данных транспортных средствах. Ими на таком автотранспорте оттачивались водительские навыки.

Фанаты такой модели «атаковали» автодилеров и офисы Toyota постоянными запросами в отношении новой модификации Supra с МКПП. Слухи про подготовку данной модификации появились в интернете летом позапрошлого года. Теперь новинка Toyota была официально анонсирована. По заявлению пресс-службы японской фирмы, «мануальная» Supra должна прибыть через пару недель.

У появления Supra с «механикой» был также другой мотив. Речь ведётся о выходе на мировой авторынок прямого конкурента Nissan Z. Автопроизводитель изначально предусмотрел для этой машины «механику».

Ещё нет информации, какой мотор будет устанавливаться на версии Supra с МКПП. По заявлению экспертов, по всей видимости, «механику» получат самые мощные модификации с шестицилиндровой силовой установкой В58.

Пока что в глобальной Сети опубликовали только тизерные снимки педального узла. Согласно ожиданиям, кроме него у «мануальной» Supra появятся также прочие косметические особенности вместе с уникальными ездовыми настройками.

В завершении стоит отметить, что, к сожалению, модель Toyota Supra ушла с современного российского авторынка. Официальные отгрузки транспортного средства завершили ещё в позапрошлом году. В то время было реализовано всего пятнадцать экземпляров таких машин.