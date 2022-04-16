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1 час назад

В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada

Motor.ru

В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку автомобилей Lada. Пресс-служба узбекского министерства инвестиций и внешней торговли сообщила, что партнёры из Самарской области работают над запуском новой производственной линии на заводе ADM-Jizzakh — план состоит в том, чтобы собирать по полному циклу Vesta и XRay. Кроме того, в Узбекистане планируют наладить выпуск необходимых комплектующих для российских машин.

В Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada
Фото: wikimedia.orgwikimedia.org

Узбекский ADM-Jizzakh — мультибрендовый завод, на котором собирают Lada, Kia и Renault. В настоящий момент автомобили Lada в Джизаке выпускают методом крупноузловой «отвёрточной» сборки, но к 2024 году может быть организована сборка по полному циклу.

Параллельно делегация Самарской области прорабатывает два вопроса — локализацию производства Lada по полному циклу и организацию производства комплектующих, необходимых для сборки этих автомобилей. Поскольку Узбекистан не находится под санкциями, препонов для использования европейских запасных частей быть не должно.

Отметим, что КамАЗ озаботился созданием производства в соседнем Казахстане ещё в 2020 году, и после разрыва отношений с Daimler Truck завод в Костанае может выручить российский автогигант. Возможно, АвтоВАЗ решил пройти аналогичный путь.

Пока Волжский автозавод находится во внеплановом корпоративном отпуске, но работа над новинками продолжается — на этой неделе в Сети появился снимок кузова седана, который может быть преемником Lada Granta.

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