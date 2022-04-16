Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
54 минуты назад

Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan

Motor.ru

Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan. Итальянский автопроизводитель согласовал с Национальной администрацией безопасности дорожного движения США (NHTSA) отзывную кампанию, которая затронет полноприводные Huracan Evo и ультимативные Huracan STO. Из-за неисправности весов на девяти машинах с завода залили недостаточное количество трансмиссионной жидкости. Аналогичная проблема выявлена у восьми Audi R8.

Lamborghini призналась в недоливе масла в суперкары Huracan
Фото: © Lamborghini© Lamborghini

Lamborghini уточняет, что с недоливом масла столкнутся владельцы суперкаров Huracan Evo, выпущенных в период с 27 мая 2020-го по 21 декабря 2021 года, а также обладатели новых Huracan STO, собранных с 12 октября по 29 ноября прошлого года.

Клиентов Lamborghini начнут уведомлять о проблеме с 20 мая. На машинах из списка официальные дилеры проверят уровень трансмиссионной жидкости и, при необходимости, восполнят запас масла. Если клиенту уже пришлось доливать масло за свой счёт, ему положена компенсация.

О возможных дефектах роботизированной коробки передач ничего не говорится, хотя Lamborghini признаёт: при эксплуатации автомобиля на гоночной трассе недолив масла может привести к образованию масляной пены, а в определенных случаях — к пожару. Кстати, на технически близких Audi R8 необычный дефект тоже может быть, а в группе риска восемь суперкаров — пять купе и три родстера.

Совсем скоро Lamborghini попрощается с Huracan — окончание жизненного цикла суперкара отметят выпуском внедорожного купе Sterrato. Последняя заднеприводная спецверсия уже рассекречена — на этой неделе показали купе Tecnica.

Автоновости,Audi R8,Lamborghini,Audi,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители