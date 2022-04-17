Половина россиян мечтает поменять автомобиль

Исследование аналитиков «Росгосстраха» и банка «Открытие» показало, что даже в нынешние сложные времена автолюбители не хотят отказывать себе в привычке менять «железного коня» хотя бы раз в несколько лет.
Почти половина опрошенных водителей заявили о намерении продать старое авто и приобрести другое.
Причем, треть из них хотят пересесть на новую машину, даже зная, что сейчас цены в автосалонах «кусаются», а нужный выбор не всегда есть.
Помимо этого примерно третья часть респондентов уверена, что для смены авто им хватит собственных средств.
Примерно столько же рассчитывают на кредит, а остальные намерены использовать для приобретения другой машины деньги, вырученные от продажи своего старого авто.