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35 минут назад

Половина россиян мечтает поменять автомобиль

Inc-News

Исследование аналитиков «Росгосстраха» и банка «Открытие» показало, что даже в нынешние сложные времена автолюбители не хотят отказывать себе в привычке менять «железного коня» хотя бы раз в несколько лет.

Половина россиян мечтает поменять автомобиль
Фото: gettyimagesgettyimages

Почти половина опрошенных водителей заявили о намерении продать старое авто и приобрести другое.

Причем, треть из них хотят пересесть на новую машину, даже зная, что сейчас цены в автосалонах «кусаются», а нужный выбор не всегда есть.

Помимо этого примерно третья часть респондентов уверена, что для смены авто им хватит собственных средств.

Примерно столько же рассчитывают на кредит, а остальные намерены использовать для приобретения другой машины деньги, вырученные от продажи своего старого авто.

Автоновости,ФК Открытие,Росгосстрах,
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